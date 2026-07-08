В Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Липецкой областью в ночь на 8 июля

В небе над Россией сбили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Всю ночь на 8 июля в Липецкой области сохранялась угроза атаки беспилотников. Красный уровень объявили около десяти часов вечера 7 июля, а отменили только в половине шестого утра следующих суток. По информации Минобороны РФ, за эти тревожные часы в небе над Россией уничтожили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе и над Липецкой областью.

По данным ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.