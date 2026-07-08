В Липецкой области женщина обманом получила миллион рублей как земский работник культуры

Расследование продолжается, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Задонском округе выявили факт мошенничества при получении выплаты по программе «Земский работник культуры». Деньги обычно перечисляют работникам культуры, прибывшим в сельскую местность с населением менее 50 тысяч человек. Правоохранители установили, что миллион рублей местная жительница 47 лет получила незаконно.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленница предоставила фиктивный договор аренды жилья в областном центре, который ранее заключила с родственником. При этом фактически она проживала в Задонске, но выдала себя за приезжую. Нарушив условия программы, злоумышленнице все же удалось обманом получить крупную сумму.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.