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НовостиПроисшествия8 июля 2026 8:33

В Липецкой области женщина обманом получила миллион рублей как земский работник культуры

Злоумышленница попала под уголовное дело
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Расследование продолжается, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Задонском округе выявили факт мошенничества при получении выплаты по программе «Земский работник культуры». Деньги обычно перечисляют работникам культуры, прибывшим в сельскую местность с населением менее 50 тысяч человек. Правоохранители установили, что миллион рублей местная жительница 47 лет получила незаконно.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленница предоставила фиктивный договор аренды жилья в областном центре, который ранее заключила с родственником. При этом фактически она проживала в Задонске, но выдала себя за приезжую. Нарушив условия программы, злоумышленнице все же удалось обманом получить крупную сумму.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.