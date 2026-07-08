За нетрезвое вождение у жителя Липецкой области конфисковали автомобиль

Автомобиль марки «Чери Тигго 7 Про Макс» стоимостью более 2 миллионов рублей обратили в собственность государства. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецком округе осудили 30-летнего местного жителя. Его признали виновным в нетрезвом вождении. За руль в состоянии алкогольного опьянения мужчина сел повторно.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, машину фигуранта сотрудники ДПС остановили в селе Подгорном. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. Проверка показала, что ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за такое же правонарушение. Тогда мужчину лишили водительских прав, но это не помешало ему снова сесть за руль, да еще и нетрезвым.

По данным надзорного ведомства, вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Принадлежащий мужчине автомобиль марки «Чери Тигго 7 Про Макс» стоимостью более 2 миллионов рублей обратили в собственность государства.