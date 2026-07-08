Липецкий губернатор сообщил о новом порядке отпуска бензина по четным и нечетным дням

По четным дням будут заправлять автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возможном введении нового порядка отпуска бензина. Такую меру по стабилизации ситуации с топливом рассмотрят сегодня на заседании оперативного штаба. По четным дням планируют заправлять автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным – с 1, 3, 5, 7 или 9. Ожидается, что такая схема поможет сократить очереди на заправках в условиях ажиотажного спроса.

По словам главы региона, ежедневная недопоставка бензина в регион сейчас составляет порядка 500 тонн относительно обычного уровня отпуска топлива. Спрос существенно выше нормы. Большинство АЗС сетей «Тебойл» и «Лукойл» в Липецкой области сейчас не работают. Основная нагрузка легла на АЗС компании «Роснефть».

Игорь Артамонов также сообщил, что сегодня утром в федеральный центр и руководству топливных компаний направил обращения по увеличению поставок топлива.