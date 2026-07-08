Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июля 2026 9:41

В Липецке в День семьи, любви и верности состоится «Забег ползунков»

Соревнования для самых маленьких жителей проведут на площади Клименкова
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Малыши до 2 лет будут бороться за звание самых быстрых карапузов.

Малыши до 2 лет будут бороться за звание самых быстрых карапузов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке в День семьи, любви и верности состоится «Забег ползунков». Соревнования для самых маленьких жителей проведут на площади Клименкова. Начало – в 18:00. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы областного правительства.

– Малыши до 2 лет посоревнуются за звание самых быстрых карапузов. А для всей семьи организаторы подготовили творческие мастер-классы, спортивные эстафеты и интерактивные площадки. Завершится праздник пенным шоу, – сообщили в правительстве региона.