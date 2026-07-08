Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июля 2026 10:57

До 6 лет грозит жительнице Липецкой области за хищение 255 тысяч рублей у троих знакомых

Женщина стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Дальнейшую участь обвиняемой теперь решит суд.

Дальнейшую участь обвиняемой теперь решит суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Чаплыгинского округа обвиняют в мошенничестве. Фигуранткой уголовного дела она стала после того, как обманула троих своих знакомых. По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, потерпевшим злоумышленница пообещала заказать товары на маркетплейсе с доступной ей скидкой – в 50 и 70 процентов. Желая сделать выгодные покупки, жертвы обмана перевели на счет аферистки более 255 тысяч рублей и остались ни с чем. Деньги фигурантка присвоила.

По данным надзорного ведомства, дальнейшую участь обвиняемой теперь решит суд. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.