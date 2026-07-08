В Липецке с «Россетей» взыскали почти 275 тысяч рублей за упавший на машину провод

263 тысячи рублей компания заплатит за материальный ущерб, еще 11500 рублей – в счет судебных расходов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке с ПАО «Россети-Центр» взыскали почти 275 тысяч рублей в пользу владельца автомобиля «Лексус». Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, иномарка получила повреждения в результате падения на нее провода линии электропередачи. 263 тысячи рублей компания заплатит за материальный ущерб, еще 11500 рублей – в счет судебных расходов.

Оспорить решение суда предприятию не удалось. Свою позицию представители ответчика аргументировали тем, что парковка под линиями электропередачи не допускается и отсутствуют доказательства повреждения машины именно в результате падения провода.

«Данных о том, что охранная зона была огорожена или каким-либо иным образом обозначена на местности, что давало бы истцу четкое представление о ее размерах, в материалах дела не имеется», – говорится в апелляционном определении.