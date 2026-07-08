Жительница Липецкой области украла более 2 миллионов рублей со счета бойца СВО

Обвиняемая признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Данковская межрайонная прокуратура направила в суд дело о краже более 2,4 миллиона рублей со счета бойца СВО. В преступлении обвиняют молодую местную жительницу. По данным пресс-службы областной прокуратуры, девушка, используя банковское приложение, похищала средства с августа 2023 года по октябрь 2024-го. Уточняется, что потерпевший был другом матери фигурантки.

Мужчина обнаружил пропажу лишь в 2026 году и обратился в отдел полиции. Личность злоумышленницы установили. Она признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. Тем не менее ей грозит до 10 лет лишения свободы.