Липчанка не поверила в свой диагноз и более 10 лет жила с ВИЧ без терапии

В 2011 году при плановом обследовании у пациентки выявили положительный тест на ВИЧ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Липецкой области не верила в существование ВИЧ-инфекции. Ей казалось, что эта болезнь – выдумка для устрашения людей. В 2011 году при плановом обследовании у гинеколога у женщины выявили положительный тест на ВИЧ, но в свой диагноз она тоже не поверила – стала скрываться от системы здравоохранения, прервав все контакты с медицинским учреждением. Историю спасения липчанки рассказала министр регионального здравоохранения Лилия Самошина.

Организм женщины, не получая необходимой в таких случаях терапии, дал серьезный сбой после обычного воспаления легких. Это случилось в январе 2024 года. Появились стремительная потеря веса, истощение, мучительная диарея и нарастающая слабость. Липчанка пробовала лечиться в коммерческих клиниках, но результата не было. Тогда она стала подозревать у себя рак, а потом вспомнила о положительном тесте на ВИЧ и обратилась в областной центр инфекционных болезней. Врачи выявили тяжелое прогрессирование заболевания. Пациентке назначили современную антиретровирусную терапию на целых полтора года. К счастью, врачам удалось добиться полной клинической ремиссии. Лилия Самошина сообщила, что в настоящее время женщина вернулась к обычному образу жизни.