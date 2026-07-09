Жительница Липецка средь бела дня разбила молотком «Хендай Солярис»

По стеклам и кузову женщина нанесла 11 ударов. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В полицию в Липецке обратилась 59-летняя горожанка. Она сообщила, что ее автомобилю «Хендай Солярис», которым пользовался сын, причинили серьезные повреждения. Правоохранители изучили записи с камеры уличного наблюдения и установили личность злоумышленницы. По данным пресс-службы областного УМВД, ею оказалась 38-летняя горожанка. Средь бела дня она подошла с молотком к машине и нанесла 11 ударов по стеклам и кузову. Возбуждено уголовное дело.

Сумма причиненного ущерба составила 168 тысяч рублей. Злоумышленница рассказала полицейским, что повредила автомобиль после очередного конфликта с бывшим парнем. По ее словам, после расставания молодой человек ищет поводы для встреч, которые заканчиваются ссорами. Вину в совершении противоправного деяния фигурантка признала полностью. За умышленное повреждение чужого имущества ей грозит до двух лет лишения свободы.