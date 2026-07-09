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НовостиПроисшествия9 июля 2026 6:46

В Липецкой области в крупном пожаре в частном доме пострадал 51-летний мужчина

Жилой дом и автомобиль сгорели полностью
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Спасатели выехали на вызов и сделали все возможное, чтобы локализовать пламя и не допустить его дальнейшего распространения.

Спасатели выехали на вызов и сделали все возможное, чтобы локализовать пламя и не допустить его дальнейшего распространения.

Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Крупный пожар произошел поздним вечером 8 июля в селе Большой Снежеток Чаплыгинского округа. Как сообщили в областном ГУ МЧС, на улице Заречной загорелся жилой деревянный дом. Огонь перекинулся на автомобиль «Шевроле Нива». К сожалению, не обошлось без пострадавших.

– При пожаре пострадал мужчина 1975 года рождения, – уточнили в ведомстве.

Спасатели выехали на вызов и сделали все возможное, чтобы локализовать пламя и не допустить его дальнейшего распространения. В результате пожара сгораемые конструкции дома и машины уничтожены полностью.