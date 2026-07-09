Сертификаты на материнский капитал уже получили около 110 тысяч липецких семей

С января этого года 468 семей использовали более 317 миллионов рублей из средств маткапитала на погашение ипотеки. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области с начала действия программы материнский капитал уже получили около 110 тысяч семей. Изначально сумма господдержки составляла 250 тысяч рублей, а сертификат выдавался только после рождения второго и последующих детей. Сегодня, как сообщили в региональном ОСФР, материнский капитал получают родители первенцев, а его сумма превышает 720 тысяч рублей.

Уточняется, что с января этого года 468 липецких семей использовали 317,2 млн рублей из средств материнского капитала на погашение ипотеки, займа или строительство жилья. На образование детей 696 семей направили 39,9 млн рублей. Остаток маткапитала до 10 тысяч рублей получили 72 семьи региона

В ОСФР по Липецкой области также сообщили, что максимально упростили для родителей процесс обмена данными. По данным ведомства, заключено соглашение с 8 вузами региона, с 21 учреждением среднего профессионального образования, а также с 4 частными детсадами и 1 индивидуальным предпринимателем. Теперь родители подают в СФР только заявление о распоряжении средствами маткапитала. Информацию о договоре на обучение региональное Отделение СФР запрашивает самостоятельно.

– Материнским капиталом можно оплатить кружки, секции и репетиторов, у которых есть лицензия на образовательную деятельность. Если после распоряжения средствами имеется остаток до 10 тысяч рублей, то получить его можно единоразово. Но самым востребованным направлением у жителей региона остается улучшение жилищных условий, – рассказал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов.