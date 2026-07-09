В Липецке строительную фирму заставляют выплатить 19 работникам 6,7 млн рублей зарплаты

Зарплату работникам не выплачивали больше двух месяцев. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Липецке от строительной организации потребовали погасить долги по зарплате на общую сумму 6,7 млн рублей. Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура.

– В ходе проверки установлено, что в ООО «Гром» имеется задолженность по заработной плате перед 19 работниками на общую сумму 6,7 миллиона рублей. Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, материалы проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании – зарплату не выплачивали больше двух месяцев. Восстановление прав работников строительной фирмы находится на контроле надзорного ведомства.