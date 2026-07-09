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НовостиОбщество9 июля 2026 10:39

В Липецке строительную фирму заставляют выплатить 19 работникам 6,7 млн рублей зарплаты

Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Зарплату работникам не выплачивали больше двух месяцев.

Зарплату работникам не выплачивали больше двух месяцев.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Липецке от строительной организации потребовали погасить долги по зарплате на общую сумму 6,7 млн рублей. Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура.

– В ходе проверки установлено, что в ООО «Гром» имеется задолженность по заработной плате перед 19 работниками на общую сумму 6,7 миллиона рублей. Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, материалы проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании – зарплату не выплачивали больше двух месяцев. Восстановление прав работников строительной фирмы находится на контроле надзорного ведомства.