Липецкие врачи впервые выполнили пластическую операцию на трахее

Для таких операций больницу оснастили необходимым медицинским оборудованием. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Торакальные хирурги Липецкой областной клинической больницы впервые выполнили реконструктивно-пластическую операцию на трахее. По информации регионального минздрава, проходимость дыхательных путей восстановили у 68-летней пациентки.

– Три месяца назад женщина перенесла сложную полосную операцию и длительное послеоперационное восстановление. Стеноз трахеи существенно снизил качество жизни пациентки – дышать нормально она не могла, – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что врачи провели уникальную операцию. Чтобы выполнять подобные вмешательства, заведующий отделением торакальной хирургии Михаил Демаков проходил специальное обучение и посещал мастер-классы в ведущих клиниках страны. В областном минздраве также отметили, что для таких операций больницу оснастили необходимым медицинским оборудованием.

По данным ведомства, в настоящее время пациентка находится в общей палате, проходит раннюю реабилитацию и готовится к выписке.