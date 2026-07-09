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НовостиОбщество9 июля 2026 10:56

Липецкие врачи впервые выполнили пластическую операцию на трахее

Проходимость дыхательных путей восстановили у 68-летней пациентки
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Для таких операций больницу оснастили необходимым медицинским оборудованием.

Для таких операций больницу оснастили необходимым медицинским оборудованием.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Торакальные хирурги Липецкой областной клинической больницы впервые выполнили реконструктивно-пластическую операцию на трахее. По информации регионального минздрава, проходимость дыхательных путей восстановили у 68-летней пациентки.

– Три месяца назад женщина перенесла сложную полосную операцию и длительное послеоперационное восстановление. Стеноз трахеи существенно снизил качество жизни пациентки – дышать нормально она не могла, – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что врачи провели уникальную операцию. Чтобы выполнять подобные вмешательства, заведующий отделением торакальной хирургии Михаил Демаков проходил специальное обучение и посещал мастер-классы в ведущих клиниках страны. В областном минздраве также отметили, что для таких операций больницу оснастили необходимым медицинским оборудованием.

По данным ведомства, в настоящее время пациентка находится в общей палате, проходит раннюю реабилитацию и готовится к выписке.