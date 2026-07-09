Двум сотрудникам Елецкого вуза вынесли приговор за поборы с подчиненных

Обоих фигурантов лишили права занимать должности на госслужбе. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Елецкий городской суд огласил приговор в отношении двух сотрудников госуниверситета им. И.А. Бунина. Фигурантов признали виновными в превышении должностных полномочий, а первому проректору вменили еще и статью о мошенничестве. Напомним, следствие по громкому делу завершили в октябре прошлого года.

Суд установил, что 36-летний первый проректор в июне и октябре 2024 года собрал с подчиненных зарплаты и премии. В этом ему оказывала содействие 53-летняя заместитель директора института психологии и педагогики. В общей сложности фигуранты получили от 11 педагогов 300 тысяч рублей. Обвиняемый также распорядился передать ему 53 тысячи рублей стимулирующих выплат двух преподавателей. Эти деньги он направил на компенсацию командировочных расходов другому сотруднику вуза.

Первому проректору дали три с половиной года колонии общего режима и оштрафовали на 150 тысяч рублей. Женщину приговорили к трем годам условно. Кроме того, обоих фигурантов лишили права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти и административно-хозяйственных, организационно-распорядительных полномочий. Бывшего проректора лишили такого права на полтора года, бывшую заместителя директора института психологии и педагогики – на один год.