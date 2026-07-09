Жительница Липецка украла из квартиры знакомой золотых украшений на 250 тысяч рублей

В полицию о краже сообщила 46-летняя потерпевшая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 37-летней неработающей горожанки. Женщина украла из квартиры своей знакомой золотых украшений на 250 тысяч рублей. В полицию о преступлении сообщила 46-летняя потерпевшая.

По информации пресс-службы областного УМВД, фигурантка по просьбе заявительницы, которую положили на лечение в больницу, присматривала за ее детьми. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, она похитила ювелирные изделия из ее сумки. Браслет и кольцо злоумышленница оставила себе, остальное сдала как лом в ювелирный магазин и приобрела цепочку с крестиком и две пары сережек.

В содеянном липчанка призналась. Часть похищенного у нее изъяли. Расследование продолжается. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.