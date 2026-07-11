Автомобилистка в Липецкой области потерялась в лесу в поисках сбежавшего той-терьера

Ориентируясь на спецсигнал потерпевшая смогла выйти на дорогу к своей машине. Фото управления ГПСС Липецкой области.

Печальная история произошла с женщиной-водителем в Липецкой области. За рулем легковушки она ехала в гости к своей бабушке. С собой в поездку автомобилистка взяла домашнего питомца – той-терьера. На проселочной дороге женщина решила остановиться, чтобы подышать воздухом и выгулять собаку. Неожиданно той-терьер метнулся в лес. Она, не раздумывая, побежала следом и заблудилась.

Как сообщили в региональном управлении ГПСС, связи в лесу не было. Женщина ходила между деревьями около часа. Наконец-то ей удалось дозвониться в экстренную службу. Спасатели приехали на место и включили спецсигнал, ориентируясь на который потерпевшая смогла выйти на дорогу к своей машине. К сожалению, найти собаку так и не удалось.