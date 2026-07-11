Директор социального учреждения в Липецкой области присвоила 320 тысяч рублей

Расследование продолжается, злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Грязинском округе под уголовное дело попала 31-летняя местная жительница. По данным пресс-службы областного УМВД, фигурантка работала руководителем организации, оказывающей услуги населению. Женщина присвоила 320 тысяч рублей, которые предназначались для социальных выплат местным жителям. В заявке на получение денег злоумышленница необоснованно указывала завышенную сумму.

– Часть остатка подозреваемая инкассировала, остальное забирала себе. Фигурантка вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В настоящее время она частично возместила ущерб в размере 210 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается. Женщине грозит лишение свободы до шести лет.