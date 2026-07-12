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НовостиПроисшествия12 июля 2026 7:55

Двое липчан украли с проспекта Победы резчик швов асфальта

Они продали дорожную технику за 15 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

45-летний мужчина обратился в полицию Липецка. У горожанина похитили дорожную технику - резчик швов асфальта «Сплитстоун». Ущерб составил 40 000 рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемыми оказались жители областного центра - 28 и 19 лет. Задержанные рассказали, что проезжали по проспекту Победы и увидели лежащий без присмотра асфальта-резчик. Молодые люди решили его украсть. Они погрузили добычу в автомобиль, а затем продали за 15 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Липчанам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.