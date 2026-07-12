Двое липчан украли с проспекта Победы резчик швов асфальта

Ущерб составил 40 тысяч рублей. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

45-летний мужчина обратился в полицию Липецка. У горожанина похитили дорожную технику - резчик швов асфальта «Сплитстоун». Ущерб составил 40 000 рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, подозреваемыми оказались жители областного центра - 28 и 19 лет. Задержанные рассказали, что проезжали по проспекту Победы и увидели лежащий без присмотра асфальта-резчик. Молодые люди решили его украсть. Они погрузили добычу в автомобиль, а затем продали за 15 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Липчанам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.