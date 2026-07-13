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НовостиПолитика13 июля 2026 6:41

В ночь на 13 июля над Липецкой областью перехватили БПЛА

Всего в небе над Россией уничтожили 342 беспилотника
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Атакам с воздуха минувшей ночью подверглись более десяти регионов России.

Атакам с воздуха минувшей ночью подверглись более десяти регионов России.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ вновь пытались атаковать Липецкую область с помощью дронов. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией региона перехватили БПЛА. Всего в небе над Россией в период с 20:00 12 июля до 8:00 13 июля уничтожили 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атакам с воздуха вместе с Липецкой областью подверглись Волгоградская, Владимирская, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тульская. БПЛА сбили также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.