В ночь на 13 июля над Липецкой областью перехватили БПЛА

Атакам с воздуха минувшей ночью подверглись более десяти регионов России. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ вновь пытались атаковать Липецкую область с помощью дронов. По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией региона перехватили БПЛА. Всего в небе над Россией в период с 20:00 12 июля до 8:00 13 июля уничтожили 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атакам с воздуха вместе с Липецкой областью подверглись Волгоградская, Владимирская, Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская и Тульская. БПЛА сбили также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.