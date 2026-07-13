Два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с мопедом и скутером под Липецком

Оба ДТП произошли на минувших выходных. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

На прошедших выходных в Липецкой области произошло два ДТП с участием двухколесного механического транспорта. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

По данным региональной Госавтоинспекции, вечером 11 июля в Липецком округе 25-летняя девушка за рулем мопеда не справилась с управлением и съехала с дороги. С травмами ее доставили в больницу. 12 июля в поселке Рощинский Чаплыгинского округа покататься на скутере решила 11-летняя девочка. Школьница не справилась с управлением, упала и получила травму. Ей тоже потребовалась медицинская помощь.