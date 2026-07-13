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НовостиПроисшествия13 июля 2026 7:33

23-летнюю жительницу Липецка подозревают в магазинных кражах на 31 тысячу рублей

Товары злоумышленница воровала из одного и того же магазина
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

Скриншот видеозаписи, предоставленной УМВД России по Липецкой области.

В Липецке 23-летняя местная жительница стала фигуранткой сразу нескольких уголовных дел. Девушку подозревают в магазинных кражах. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, о недостаче товарно-материальных ценностей на сумму почти 31 тысяча рублей в полицию сообщил представитель сетевого магазина. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что товары украла молодая горожанка.

– Подозреваемая в течение недели трижды посетила данный магазин. Одежду, средства гигиены и парфюмерную продукцию она незаметно выносила из торгового зала. Похищенное продала в дальнейшем третьим лицам, – рассказали в УМВД по Липецкой области.

По версии оперативников, девушка может быть причастна к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается. Фигурантке, которую сейчас содержат под стражей, грозит до двух лет лишения свободы.