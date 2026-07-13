Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2026 8:25

В Липецке заключили под стражу подозреваемого в убийстве 64-летнего инвалида

Преступление произошло 9 июля в Центре социальной адаптации
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Под стражу фигуранта заключили на два месяца.

Под стражу фигуранта заключили на два месяца.

Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Левобережного района города Липецка поддержала ходатайство следователя областного СКР об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве 64-летнего местного жителя в инвалидной коляске. Как сообщили в надзорном ведомстве, преступление произошло 9 июля в комнате изолятора филиала Центра социальной адаптации.

По версии следствия, фигурант причинил потерпевшему проникающее колото-резаное ранение в область грудной клетки, в результате которого мужчина скончался. Уточняется, что вину в совершенном преступлении подозреваемый не признал. Его заключили под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.