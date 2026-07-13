В Липецке заключили под стражу подозреваемого в убийстве 64-летнего инвалида

Под стражу фигуранта заключили на два месяца. Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Левобережного района города Липецка поддержала ходатайство следователя областного СКР об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве 64-летнего местного жителя в инвалидной коляске. Как сообщили в надзорном ведомстве, преступление произошло 9 июля в комнате изолятора филиала Центра социальной адаптации.

По версии следствия, фигурант причинил потерпевшему проникающее колото-резаное ранение в область грудной клетки, в результате которого мужчина скончался. Уточняется, что вину в совершенном преступлении подозреваемый не признал. Его заключили под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.