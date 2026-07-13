24-летнего жителя Липецка осудят за угон чужого автомобиля

На парковке у автосервиса на улице Клары Цеткин злоумышленник сел за руль чужой машины и поехал кататься. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке 24-летнего местного жителя обвиняют в угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на преступление молодой человек пошел апрельской ночью. На парковке у автосервиса на улице Клары Цеткин он сел за руль чужой машины, дверь которой оказалась открытой, и поехал кататься. Далеко уехать злоумышленнику не удалось. Он врезался в забор и убежал, бросив автомобиль на месте происшествия.

– Уголовное дело расследовано полицией и направлено в суд. С учетом всех обстоятельств, данных о личности, тяжести совершенного преступления в соответствии с положениями УК РФ молодому человеку может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, – прокомментировали в надзорном ведомстве.