В Липецкой области от нападения клещей пострадали 3725 человек с начала сезона

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей. Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Липецкой области от укусов клещей уже пострадали 3725 жителей. Среди них – 1442 ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, из числа снятых с людей и доставленных для исследования клещей пораженность иксодовым клещевым боррелиозом составила 19,2%, гранулоцитарным анаплазмозом – 6,5%, моноцитарным эрлихиозом – 3%.

Специалисты отмечают, что чаще всего присасывание клещей произошло на территории частных домовладений и приусадебных участков, а также в природных условиях. В этой связи собственникам домовладений необходимо следить за благоустройством территорий в радиусе не менее 100 метров – выкашивать траву, убирать мусор и прошлогоднюю листву, прореживать густые кустарники.

Исследование клещей на зараженность возбудителями опасных заболеваний проводится на в Липецкой области на базе 3-х лабораторий:

– опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60а (контактный телефон: 30-86-51, 27-70-10);

– клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 37а (контактный телефон: 33-43-56, 33-26-59);

– лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Липецк, ул. Марины Расковой, 18 (контактный телефон: 55-90-40, 55-58-03).

Специалисты напоминают, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей. Она включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.