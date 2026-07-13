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НовостиОбщество13 июля 2026 8:51

В Липецкой области от нападения клещей пострадали 3725 человек с начала сезона

В числе пострадавших – 1442 ребенка
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей.

Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Липецкой области от укусов клещей уже пострадали 3725 жителей. Среди них – 1442 ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, из числа снятых с людей и доставленных для исследования клещей пораженность иксодовым клещевым боррелиозом составила 19,2%, гранулоцитарным анаплазмозом – 6,5%, моноцитарным эрлихиозом – 3%.

Специалисты отмечают, что чаще всего присасывание клещей произошло на территории частных домовладений и приусадебных участков, а также в природных условиях. В этой связи собственникам домовладений необходимо следить за благоустройством территорий в радиусе не менее 100 метров – выкашивать траву, убирать мусор и прошлогоднюю листву, прореживать густые кустарники.

Исследование клещей на зараженность возбудителями опасных заболеваний проводится на в Липецкой области на базе 3-х лабораторий:

– опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60а (контактный телефон: 30-86-51, 27-70-10);

– клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 37а (контактный телефон: 33-43-56, 33-26-59);

– лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Липецк, ул. Марины Расковой, 18 (контактный телефон: 55-90-40, 55-58-03).

Специалисты напоминают, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей. Она включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.