До трех лет колонии грозит жительнице Липецкой области за наркотики в пачке от сигарет

Дальнейшую участь фигурантки решит суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Тербуны прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы. Девушке вменяют статью о наркотиках. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в мае обвиняемая приехала в Липецк, забрала из вентиляционного проема многоквартирного дома сверток с мефедроном массой не менее 0,72 грамма и спрятала его в пачку от сигарет. Потом вместе со своим знакомым она направилась на такси в Тербуны. В дороге молодые люди употребили часть наркотика. На автотрассе Хлевное-Тербуны их такси остановили сотрудники полиции. При осмотре они обнаружили у девушки в сумке наркотик.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу. Дальнейшую участь фигурантки решит суд. Ей грозит до 3 лет колонии.