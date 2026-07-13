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НовостиПроисшествия13 июля 2026 10:32

До трех лет колонии грозит жительнице Липецкой области за наркотики в пачке от сигарет

Сверток с мефедроном она забрала из вентиляционного проема многоквартирного дома
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Дальнейшую участь фигурантки решит суд.

Дальнейшую участь фигурантки решит суд.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Тербуны прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы. Девушке вменяют статью о наркотиках. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в мае обвиняемая приехала в Липецк, забрала из вентиляционного проема многоквартирного дома сверток с мефедроном массой не менее 0,72 грамма и спрятала его в пачку от сигарет. Потом вместе со своим знакомым она направилась на такси в Тербуны. В дороге молодые люди употребили часть наркотика. На автотрассе Хлевное-Тербуны их такси остановили сотрудники полиции. При осмотре они обнаружили у девушки в сумке наркотик.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу. Дальнейшую участь фигурантки решит суд. Ей грозит до 3 лет колонии.