Сильный ветер, гроза и град оборвали провода в трех районах Липецкой области

Всех, кто увидит оборванные провода, просят к ним не приближаться и сообщить по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220. Фото правительства Липецкой области.

Липецкую область накрыл грозовой фронт. Над регионом нависли темные облака, сверкали молнии, шел продолжительный дождь с сильным ветром. Его порывы достигали 17 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в результате непогоды без света остались жители нескольких муниципальных образований. Энергетики восстанавливают работу ЛЭП.

– Из-за грозы, града и сильного ветра произошли локальные отключения света. Больше всего повреждений в Липецком, Долгоруковском и Грязинском округах, – говорится в сообщении облправительства.

Уточняется, что на местах происшествий уже работают 24 бригады – 51 специалист и 25 машин. Всех, кто увидит оборванные провода, просят к ним не приближаться и сообщить по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220.