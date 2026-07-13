Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2026 13:04

Житель Липецкой области угнал грузовик и врезался на нем в дерево

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Автомобиль с признаками ДТП сотрудники полиции обнаружили возле дома угонщика.

Автомобиль с признаками ДТП сотрудники полиции обнаружили возле дома угонщика.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Добринском округе возбудили уголовное дело об угоне грузового автомобиля. 41-летний местный житель признался в преступлении. 8 июля в поселке Добринка на стоянке возле базы строительных материалов мужчина увидел грузовик с ключами в замке зажигания. Он сел за руль и поехал к себе домой. По дороге угонщик не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, автомобиль с признаками ДТП сотрудники полиции обнаружили возле дома злоумышленника. В содеянном он сознался, причиненный потерпевшему материальный ущерб возместил. Тем не менее ему грозит до 5 лет лишения свободы.