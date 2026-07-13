Житель Липецкой области угнал грузовик и врезался на нем в дерево

Автомобиль с признаками ДТП сотрудники полиции обнаружили возле дома угонщика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Добринском округе возбудили уголовное дело об угоне грузового автомобиля. 41-летний местный житель признался в преступлении. 8 июля в поселке Добринка на стоянке возле базы строительных материалов мужчина увидел грузовик с ключами в замке зажигания. Он сел за руль и поехал к себе домой. По дороге угонщик не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, автомобиль с признаками ДТП сотрудники полиции обнаружили возле дома злоумышленника. В содеянном он сознался, причиненный потерпевшему материальный ущерб возместил. Тем не менее ему грозит до 5 лет лишения свободы.