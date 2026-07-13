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НовостиОбщество13 июля 2026 13:23

Липецкие врачи спасли 60-летнего мужчину с бляшкой в коронарном сосуде

Кровоток восстановили с помощью стентирования
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В одном из нативных коронарных сосудов вновь образовалась атеросклеротическая бляшка, сужающая просвет.

В одном из нативных коронарных сосудов вновь образовалась атеросклеротическая бляшка, сужающая просвет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

60-летний житель Липецка поступил в больницу с жалобами на боли в грудной клетке. 10 лет назад ему уже проводили аортокоронарное шунтирование по поводу ишемической болезни сердца. В этот раз обследование показало, что ранее установленные шунты функционируют отлично, но в одном из нативных коронарных сосудов вновь образовалась атеросклеротическая бляшка. Она сужала просвет, создавая угрозу жизни пациента.

Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, бригада докторов восстановила кровоток с помощью стентирования. В настоящее время мужчина уже дома. Его самочувствие больше не вызывает серьезных опасений.