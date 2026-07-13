В Ельце таксиста подозревают в краже 18 тысяч рублей из потерянного картхолдера

Фигуранту уголовного дела грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. По данным пресс-службы областного УМВД, мужчина работал таксистом. 8 июля он помогал своей пассажирке дойти до подъезда и увидел на земле потерянный кем-то картхолдер. Фигурант поднял его и положил в свой карман. Позднее злоумышленник обнаружил в картхолдере принадлежащие 27-летнему ельчанину банковские карты, водительское удостоверение и 18 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, деньги подозреваемый забрал себе, а картхолдер с банковскими картами и водительским удостоверением отдал как находку в ближайший киоск. Расследование продолжается. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.