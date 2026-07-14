В ночь на 14 июля ВСУ атаковали Липецкую область с помощью беспилотников

В небе над Россией сбили 288 вражеских дронов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские БПЛА уничтожили над Липецкой областью в ночь на 14 июля. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. Красный уровень сохранялся в регионе более 12 часов – его объявили 13 июля в 17:15, а отменили в половине седьмого утра 14 июля. О пострадавших и разрушениях информации в официальных каналах власти и экстренных служб не появилось.

По данным Минобороны, минувшей ночью вместе с Липецкой областью атакам с воздуха подверглись 14 регионов нашей страны, а также акватории Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО сбили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.