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НовостиПроисшествия14 июля 2026 6:30

В Липецке 7-летний мальчик после падения с третьего этажа попал в реанимацию

Ребенок сорвался с балкона
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Маленького пациента в экстренном порядке доставили в операционную.

Маленького пациента в экстренном порядке доставили в операционную.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи Липецкой областной детской больницы спасли жизнь 7-летнему мальчику. Как сообщила министр регионального здравоохранения Лилия Самошина, вечером 12 июля ребенок сорвался с балкона третьего этажа. Маленького пациента с нарушением дыхания доставили в реанимацию. Доктора диагностировали ушиб обоих легких и пневматоракс, компрессионный перелом 10-го грудного позвонка и сотрясение головного мозга.

Мальчика прооперировали в экстренном порядке. Ему сделали дренирование плевральной полости справа. Вчера ребенка перевели из реанимации в отделение хирургии. По словам руководителя областного минздрава, в настоящий момент угрозы его жизни нет.