В Ельце сотрудник полиции спас жильцов квартиры от гибели в ночном пожаре

Едкий дым заполнил не только жилые помещения, но и подъезд. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В елецком поселке Солидарность в ночь на 4 июля произошло ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. Жильцы одной из квартир двухэтажного дома забыли на газовой плите кастрюлю и легли спать. Случился пожар. Едкий дым заполнил не только жилые помещения, но и подъезд. К счастью, рядом оказался сотрудник полиции, который приехал для осуществления административного надзора за местным жителем. Увидев дым, он стал стучать в квартиры, чтобы разбудить людей.

Заглянув в окно одной из них на первом этаже, полицейский обнаружил источник возгорания. Жильцы спали и никак не реагировали на крики правоохранителя. Ему пришлось проникнуть в комнату через окно. Затем он вывел жильцов из квартиры и сделал все для того, чтобы локализовать огонь. Так полицейскому удалось в одиночку потушить пожар и спасти людей от гибели. Помощь сотрудников МЧС не потребовалась.