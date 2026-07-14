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НовостиОбщество14 июля 2026 8:54

Ельчанин попал под уголовное дело после того, как разрешил 17-летнему сыну сесть за руль

Подросток допустил столкновение с другим транспортным средством
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Сын обвиняемого нарушил правило преимущества на главной дороге.

Сын обвиняемого нарушил правило преимущества на главной дороге.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Ельце по инициативе прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчине вменяют статью 151.2 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего в противоправные действия, представляющие опасность для его жизни.

По данным надзорного ведомства, ельчанин попал в поле зрения правоохранителей после того, как разрешил своему 17-летнему сыну сесть за руль. Подросток допустил столкновение с другим транспортным средством, не предоставив ему преимущество на главной дороге.

Расследование продолжается. Мужчине грозит до года лишения свободы.