18-летнего жителя Липецкой области обвиняют в краже денег с банковского счета ровесника

О преступлении в полицию сообщил 18-летний потерпевший. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Ельце обратился 18-летний местный житель. Молодой человек сообщил о краже 28 тысяч рублей с его банковского счета. Заявитель рассказал, что недавно обменялся сотовыми телефонами с новым знакомым из Сети, но забыл сбросить настройки в устройстве. Спустя несколько дней он зашел в приложение банка, чтобы проверить баланс счета, и обнаружил несколько несанкционированных списаний – 16 тысяч рублей было снято наличными, а 12 тысяч потрачено на оплату покупок через популярный маркетплейс. Полицейские нашли нового владельца телефона и возбудили в отношении него уголовное дело.

– Подозреваемый в совершении кражи с банковского счета задержан. Им оказался 18-летний местный житель, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Расследование продолжается. Молодому фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.