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НовостиПроисшествия14 июля 2026 9:10

18-летнего жителя Липецкой области обвиняют в краже денег с банковского счета ровесника

Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший не сбросил настройки в своем телефоне
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
О преступлении в полицию сообщил 18-летний потерпевший.

О преступлении в полицию сообщил 18-летний потерпевший.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию в Ельце обратился 18-летний местный житель. Молодой человек сообщил о краже 28 тысяч рублей с его банковского счета. Заявитель рассказал, что недавно обменялся сотовыми телефонами с новым знакомым из Сети, но забыл сбросить настройки в устройстве. Спустя несколько дней он зашел в приложение банка, чтобы проверить баланс счета, и обнаружил несколько несанкционированных списаний – 16 тысяч рублей было снято наличными, а 12 тысяч потрачено на оплату покупок через популярный маркетплейс. Полицейские нашли нового владельца телефона и возбудили в отношении него уголовное дело.

– Подозреваемый в совершении кражи с банковского счета задержан. Им оказался 18-летний местный житель, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Расследование продолжается. Молодому фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.