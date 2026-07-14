В Липецкой области более 30 подростков на скутерах и мопедах пострадали в ДТП

Более половины пострадавших в ДТП детей на мототехнике прошли через реанимацию. Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Во втором квартале в ДТП в Липецкой области пострадали более 30 детей на питбайках, скутерах и мопедах. Все они получили серьезные травмы и попали в учреждения здравоохранения. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Игоря Артамонова.

– Больше 30 детей и подростков за второй квартал этого года попали к областным врачам с сочетанными автодорожными травмами. Половина из них прошли через реанимацию, – написал глава региона в своем канале в MAX.

Игорь Артамонов напомнил жителям, что мототехника – не игрушка. В таких случаях ответственность за пострадавших в ДТП детей полностью лежит на взрослых, которые покупают им такой транспорт и разрешают сесть за руль без знаний, опыта, правил и прав. Губернатор обратился к родителям школьников с просьбой не рисковать самым дорогим, что есть в их жизни.

– Да, молодость хочет скорости. Но настоящая свобода – когда ты понимаешь, что делаешь, и отвечаешь за свои решения. В подростковом возрасте до этого еще далеко. Никакой питбайк, скутер или мопед не стоит здоровья и жизни ваших детей, – подчеркнул глава Липецкой области.