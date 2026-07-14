Александр Карташов покинул пост председателя Липецкого областного суда

Фото Объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области.

13 июля пост председателя Липецкого областного суда покинул Александр Карташов, работавший в этой должности с ноября 2021 года. Высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила его заявление об отставке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Александр Юрьевич Карташов начал карьеру в судебной системе в 1982 году, когда был назначен судьей Островского городского народного суда. В ноябре 1986 года перешел работать в Ставропольский крайисполком старшим консультантом отдела юстиции. В июне 1987 года назначен в Промышленный районный суд города Ставрополя сначала судьей, затем председателем суда. 17 февраля 1995 года получил назначение на должность судьи Ставропольского краевого суда, 5 октября 1995 года стал членом Президиума того же суда, был в этом суде председателем судебной коллегии. С 2009 по 2021 год работал председателем Тверского областного, с 8 ноября 2021-го – председателем Липецкого областного суда.

Уточняется, что Александр Карташов кандидат юридических наук, Почетный работник судебной системы. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.