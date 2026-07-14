Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2026 14:18

В Липецке женщине дали семь с половиной лет за попытку сбыть более 14 граммов наркотика

Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Прокуратура Правобережного района Липецка поддержала государственное обвинение.

Прокуратура Правобережного района Липецка поддержала государственное обвинение.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор неоднократно судимой 40-летней женщине. По данным пресс-службы областной прокуратуры, ее признали виновной в попытке сбыть 14,44 грамма сильнодействующего наркотика. Фигурантку задержали 18 марта около одного из домов в областном центре.

Правоохранители выяснили, что указания злоумышленница получала от своих кураторов в сети Интернет. Сверки с метилэфедроном она размещала в тайниках на территории города.

– Уголовное дело расследовано полицией. Прокуратура Правобережного района Липецка поддержала государственное обвинение. Суд приговорил женщину к семи с половиной годам колонии общего режима, – сообщили в надзорном ведомстве.