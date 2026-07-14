В Липецке женщине дали семь с половиной лет за попытку сбыть более 14 граммов наркотика

Прокуратура Правобережного района Липецка поддержала государственное обвинение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке вынесли приговор неоднократно судимой 40-летней женщине. По данным пресс-службы областной прокуратуры, ее признали виновной в попытке сбыть 14,44 грамма сильнодействующего наркотика. Фигурантку задержали 18 марта около одного из домов в областном центре.

Правоохранители выяснили, что указания злоумышленница получала от своих кураторов в сети Интернет. Сверки с метилэфедроном она размещала в тайниках на территории города.

– Уголовное дело расследовано полицией. Прокуратура Правобережного района Липецка поддержала государственное обвинение. Суд приговорил женщину к семи с половиной годам колонии общего режима, – сообщили в надзорном ведомстве.