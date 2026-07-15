В Липецкой области пожар на полигоне по захоронению отходов привел к внеплановой проверке

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Фото Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

На полигоне по захоронению твердых бытовых отходов в Чаплыгинском округе произошло возгорание. По данным ГУ МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров, а глубина залегания отходов – около 4,5 метров. Специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели внеплановую проверку и выявили нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщили в ведомстве, эксплуатация полигона ведется с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. В частности, отсутствует пересыпка размещенных на полигоне отходов изолирующим грунтом, не обеспечена уплотняемость отходов, отсутствует сетчатое ограждение, а водоотводная канава захламлена. Кроме того, на территории объекта осуществляется захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, которые подлежат утилизации. Зафиксировано также размещение легковоспламеняющихся отходов, а также превышение проектной мощности полигона.

– По итогам проверки акционерному обществу «Раненбургская специализированная компания» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Срок его исполнения находится на контроле. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности, – уточнили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.