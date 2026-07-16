Отмечать 323-летие Липецка горожане начали с дворовых праздников

Для маленьких горожан проводят анимационные программы с веселыми персонажами. Фото: Пресс-служба администрации города Липецка..

19 июля Липецку исполнится 323 года. Основные праздничные мероприятия по этому случаю планируют провести в пятницу, субботу и воскресенье. Основными площадками станут Нижний парк, Быханов сад и Комсомольский пруд. Организаторы готовят концерты, мастер-классы, исторические реконструкции, анимационные программы и велоквест. Главный концерт «Липецк мой» начнется 18 июля в 17:00 на площади Петра Великого.

Как сообщили в пресс-службе липецкой мэрии, отмечать День города жители начали за несколько дней до основных праздничных мероприятий. Дворовые праздники в разных районах областного центра проходят весело и увлекательно.

– 15 июля в парке Металлургов для липчан состоялся «Праздник с доставкой на дом». Программа была насыщенной и яркой. Особенно она понравилась юным зрителям, которые набегались, наигрались и получили положительные эмоции на анимационной программе с веселыми персонажами. На празднике прошло награждение граждан. Они получили благодарности за вклад в развитие микрорайона. Именно такие люди делают наш город по-настоящему уютным! – рассказали в администрации Липецка.