Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июля 2026 8:31

Отмечать 323-летие Липецка горожане начали с дворовых праздников

Главный концерт «Липецк мой» начнется 18 июля в 17:00 на площади Петра Великого
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Для маленьких горожан проводят анимационные программы с веселыми персонажами.

Для маленьких горожан проводят анимационные программы с веселыми персонажами.

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка..

19 июля Липецку исполнится 323 года. Основные праздничные мероприятия по этому случаю планируют провести в пятницу, субботу и воскресенье. Основными площадками станут Нижний парк, Быханов сад и Комсомольский пруд. Организаторы готовят концерты, мастер-классы, исторические реконструкции, анимационные программы и велоквест. Главный концерт «Липецк мой» начнется 18 июля в 17:00 на площади Петра Великого.

Как сообщили в пресс-службе липецкой мэрии, отмечать День города жители начали за несколько дней до основных праздничных мероприятий. Дворовые праздники в разных районах областного центра проходят весело и увлекательно.

– 15 июля в парке Металлургов для липчан состоялся «Праздник с доставкой на дом». Программа была насыщенной и яркой. Особенно она понравилась юным зрителям, которые набегались, наигрались и получили положительные эмоции на анимационной программе с веселыми персонажами. На празднике прошло награждение граждан. Они получили благодарности за вклад в развитие микрорайона. Именно такие люди делают наш город по-настоящему уютным! – рассказали в администрации Липецка.