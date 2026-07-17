Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2026 6:29

Жительница Липецка пойдет под суд за осквернение памяти защитников Отечества

Женщина нарисовала нацистскую символику на баннере к 80-летию Великой Победы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Обвиняемой грозит до 3 лет лишения свободы.

Обвиняемой грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Липецка обвиняют в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. Преступление женщина совершила публично. Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, возле дома по улице Интернациональной она нанесла темной краской изображения с признаками нацистской символики на баннер, размещенный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Следователь СК России собрал достаточно доказательств вины злоумышленницы. Были изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения, исследованы иные материалы, дана оценка личности обвиняемой. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит до 3 лет лишения свободы.