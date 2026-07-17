Жительница Липецка пойдет под суд за осквернение памяти защитников Отечества

Обвиняемой грозит до 3 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Липецка обвиняют в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества. Преступление женщина совершила публично. Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, возле дома по улице Интернациональной она нанесла темной краской изображения с признаками нацистской символики на баннер, размещенный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Следователь СК России собрал достаточно доказательств вины злоумышленницы. Были изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения, исследованы иные материалы, дана оценка личности обвиняемой. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Обвиняемой грозит до 3 лет лишения свободы.