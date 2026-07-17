48 855 липецких металлургов вышли на пенсию досрочно

19 июля свой профессиональный праздник отметят тысячи жителей Липецкой области, связавших свои судьбы с металлургической отраслью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

19 июля свой профессиональный праздник отметят тысячи жителей Липецкой области, связавших свои судьбы с металлургической отраслью. На таких предприятиях действуют особые условия труда, что дает право выйти на пенсию досрочно. В преддверии Дня металлурга в региональном отделении СФР сообщили, что этим правом воспользовались 48 855 человек. Все они работали на вредных производствах.

– Среди них работники доменного, сталеплавильного, коксохимического, трубного и прокатного производств. Всего более 500 профессий, – уточнили в ведомстве.

Специалисты рассказали, что при занятости на работах с вредными и особо вредными условиями труда и в горячих цехах (Список №1) мужчины имеют право выйти на пенсию в 50 лет при страховом стаже 20 лет и льготном 10 лет. Женщины могут оформить пенсию в 45 лет при страховом стаже 15 лет и льготном 7 лет 6 месяцев. Мужчины, работающие на предприятиях с тяжелыми условиями труда (Список №2), имеют право на досрочный выход на пенсию в 55 лет при страховом стаже 25 лет и льготном 12 лет 6 месяцев. Женщинам пенсия будет положена в 50 лет при общем страховом стаже 20 лет и льготном 10 лет.