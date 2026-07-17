Студентка из Липецка поехала в Москву, чтобы отдать мошенникам 352 тысячи рублей

Преступники для убедительности даже оплатили своей жертве обратную дорогу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

19-летняя студентка из Липецка попалась на уловку мошенников. Злоумышленники начинали общение с ней под видом службы доставки. Девушка переслала им код подтверждения, а потом и вовсе вышла на видеосвязь с демонстрацией экрана. В итоге аферисты, выдавая себя уже за сотрудников спецслужб, стали пугать липчанку уголовным преследованием якобы за финансирование недружественной страны. Жертву убедили, что избежать наказания можно, согласившись на сотрудничество со следствием.

– Мошенники контролировали каждое действие жертвы, не позволяли ей отвлекаться от главной задачи – передачи личных средств курьеру. Забрав имеющиеся сбережения из дома, девушка отправилась в Москву за свой счет, сказав бабушке, что ночью будет у подруги. В столице она встретилась с курьером, который назвал ей кодовое слово, и отдала 352 тысячи рублей, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Преступники для убедительности даже оплатили своей жертве обратную дорогу. Уже в поезде девушка проанализировала ситуацию и осознала, что зря доверилась незнакомцам из Сети.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Стражи правопорядка устанавливают личности аферистов, жестоко обманувших молодую горожанку.