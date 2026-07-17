В Липецкой области со страховой компании взыскали 40 тысяч рублей за гибель косули на дороге

Исковые требования удовлетворены, решение суда исполнено. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Добровском округе по иску прокуратуры со страховой компании взыскали 40 тысяч рублей за гибель косули под колесами автомобиля. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, животное на автодороге Липецк – Борисовка насмерть сбил водитель машины «Рено Симбол».

– Поскольку в соответствии с законодательством животный мир в пределах Российской Федерации является государственной собственностью, а гражданская ответственность владельца транспортного средства на момент аварии была застрахована, прокурор обратился в суд с иском к страховой компании о возмещении ущерба. Исковые требования удовлетворены, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.