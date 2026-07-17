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НовостиОбщество17 июля 2026 11:32

В Липецкой области со страховой компании взыскали 40 тысяч рублей за гибель косули на дороге

Сбил животное водитель автомобиля «Рено Симбол»
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Исковые требования удовлетворены, решение суда исполнено.

Исковые требования удовлетворены, решение суда исполнено.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Добровском округе по иску прокуратуры со страховой компании взыскали 40 тысяч рублей за гибель косули под колесами автомобиля. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, животное на автодороге Липецк – Борисовка насмерть сбил водитель машины «Рено Симбол».

– Поскольку в соответствии с законодательством животный мир в пределах Российской Федерации является государственной собственностью, а гражданская ответственность владельца транспортного средства на момент аварии была застрахована, прокурор обратился в суд с иском к страховой компании о возмещении ущерба. Исковые требования удовлетворены, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.