В Липецке в канун Дня города и Дня металлурга на Доске почета появились 15 новых имен

За каждым портретом – не просто профессия или должность, а годы честного труда. Фото – канал в MAX главы города Липецка Михаила Щербакова.

В Липецке в преддверии Дня города и Дня металлурга, которые горожане отметят в это воскресенье – 19 июля, обновили Доску почета. По традиции на ней появились 15 новых имен. В списке лучших тружеников – представители разных профессий.

Как отметил мэр Липецка Михаил Щербаков, за каждым портретом – не просто профессия или должность, а годы честного труда, ответственности, преданности своему делу и родному городу.

– Учителя и врачи, металлурги и строители, работники культуры, спорта, коммунальной сферы, предприятий и организаций – люди самых разных профессий, которых объединяет одно: они каждый день делают Липецк лучше, – написал глава города в своем канале в MAX.