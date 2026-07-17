Год условно дали жителю Липецкой области за взятку инспекторам ДПС

От незаконных денег стражи правопорядка отказались и сообщили о противоправных действиях водителя в дежурную часть. Фото из архива «КП».

В Усманском округе осудили 33-летнего местного жителя. Мужчина попался на взятке полицейскому. Преступление он совершил 20 февраля.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в тот день подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его машину остановили инспекторы ДПС. Чтобы избежать лишения прав за нетрезвое вождение, автомобилист предложил полицейским взятку в сумме 100 тысяч рублей. От незаконных денег стражи правопорядка отказались и сообщили о противоправных действиях задержанного в дежурную часть.

– С учетом мнения государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на год условно с испытательным сроком на год. Денежные средства, которые предлагались инспекторам в виде взятки, конфискованы в доход государства, – прокомментировали в надзорном ведомстве.