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НовостиПроисшествия17 июля 2026 14:13

1,5 года получил вор-рецидивист за кражу 2 бутылок алкоголя из магазина под Липецком

Мужчину осудили за грабеж
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Липецкий районный суд огласил приговор неоднократно судимому 40-летнему жителю села Елецкое. Мужчина в очередной раз попал под уголовное дело за грабеж.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, из одного и того же магазина он украл две бутылки алкоголя, проходя мимо кассы без оплаты. Бутылку игристого вина стоимостью 899 рублей ему удалось вынести из торгового зала, а затем убежать. За бутылкой водки за 749 рублей он пришел через пару дней. Злоумышленник положил ее в карман, но далеко уйти не смог. При попытке скрыться его задержал директор магазина.

Суд приговорил вора-рецидивиста к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.