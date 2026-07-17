1,5 года получил вор-рецидивист за кражу 2 бутылок алкоголя из магазина под Липецком

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Липецкий районный суд огласил приговор неоднократно судимому 40-летнему жителю села Елецкое. Мужчина в очередной раз попал под уголовное дело за грабеж.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, из одного и того же магазина он украл две бутылки алкоголя, проходя мимо кассы без оплаты. Бутылку игристого вина стоимостью 899 рублей ему удалось вынести из торгового зала, а затем убежать. За бутылкой водки за 749 рублей он пришел через пару дней. Злоумышленник положил ее в карман, но далеко уйти не смог. При попытке скрыться его задержал директор магазина.

Суд приговорил вора-рецидивиста к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.