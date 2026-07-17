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НовостиПроисшествия17 июля 2026 14:29

В Липецкой области вынесли приговор водителю, по вине которого погибла пенсионерка

Автомобилист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд приговорил виновного к 3 годам колонии-поселения и лишил водительских прав на 2 года.

Суд приговорил виновного к 3 годам колонии-поселения и лишил водительских прав на 2 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чаплыгинский районный суд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП, которое произошло 28 октября прошлого года. В нем обвинили 56-летнего местного жителя. По информации объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в тот день мужчина управлял «Фольксвагеном» с превышением установленного ограничения скорости. В селе Кривополянье на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил пенсионерку. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Суд приговорил виновного к 3 годам колонии-поселения и лишил водительских прав на 2 года. В пользу родственницы погибшей с него взыскали 935 тысяч рублей за причиненный моральный и материальный вред.