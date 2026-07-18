В Липецкой области внесли изменения в график заправки спецтранспорта на АЗС

На АЗС «Роснефть» спецтранспорт будут заправлять ежедневно с 16:00 до 19:00. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 18 июля в Липецкой области меняется график заправки спецтранспорта. Об этом стало известно из сообщения регионального правительства. Уточняется, что на выделенных для этих целей АЗС «Роснефть» спецтранспорт будут заправлять ежедневно с 16:00 до 19:00. Отдельный график установлен для АЗС «Роснефть» в Липецке на Воронежском шоссе, 2. Здесь заправлять машины спецслужб теперь можно ежедневно с 04:00 до 07:00 и с 21:00 до 23:00.

В облправительстве напомнили адреса станций для заправки спецтранспорта с 16:00 до 19:00. В Липецке эти АЗС расположены по адресам: ул. Зои Космодемьянской, 259; ул. Московская, 81; ул. Ковалева, 124/1.

В муниципальных образованиях спецтранспорт заправляется на следующих АЗС:

– Грязи, ул. Чапаева 2-я, строение 67а;

– Данков, ул. Зайцева, дом 21;

– Елец, ул. Задонская, здание 116;

– Красное, дорога Становое-Троекурово-Лебедянь, километр 36-й, здание 1;

– Лебедянь, ул. Л. Толстого, дом 72;

– Лев Толстой, ул. Калинина, сооружение 21а;

– Становое, ул. Московская, здание 2;

– Тербуны, ул. Октябрьская, дом 1;

– Чаплыгин, ул. М. Горького, здание 130.