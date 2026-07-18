Липчанин отдал более миллиона рублей за несуществующую машину

Фото из архива КП

В Липецке в полицию обратился 60-летний мужчина, обманутый мошенниками. Потерпевший нашел в интернете сайт с объявлениями о доставке автомобилей из-за границы. Липчанин связался с менеджером в мессенджере и подобрал для себя иномарку из Германии. Машину пообещали доставить в короткие сроки.

Для достоверности менеджер выслал липчанину договор на русском и немецком языках с указанием сроков поставки автомобиля и сумм, которые необходимо внести на каждом этапе. Мужчина без сомнений подписал договор и получил уведомление о том, что машину ему отправили.

После этого с липчанином связался «таможенный брокер», который попросил оплатить 24 тысячи рублей за свои услуги. Затем покупателю нужно было оплатить 832 тысяч рублей за саму машину. В день доставки мужчина так и не увидел свой автомобиль. Вместо этого ему сообщили, что машина застряла на таможне и придется доплатить еще 600 тысяч рублей.

- Липчанин сообщил, что таких денег у него нет, и это не было описано в договоре. Тогда его попросили оплатить «хотя бы половину от этой суммы», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мужчина обратился в полицию. Общий ущерб превысил 1 млн рублей.